Dược thảo, những nguyên liệu tiềm tàng rủi ro

Bài ERIC TRẦN

Đây là danh sách được Consumer Reports, một tổ chức bảo vệ giới tiêu thụ rất có uy tín tại Hoa Kỳ, đã thâu thập, hầu cảnh giác chúng ta về những rủi ro tiềm tàng đi theo các hộp thuốc dược thảo. Danh sách bao gồm 15 chất, đã được trình bày một số trong bài lần trước. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với những chất còn lại.

Danh sách 15 chất liệu có nguy hiểm tiềm tàng (tiếp theo)

Khi mua dược thảo, và ngay cả khi mua thuốc bán tự do ngoài quầy (over the counter, OTC), bạn nên rà soát kỹ những chất liệu trên bảng thành phần (ingredient) để xem sản phẩm có những chất độc hại hoặc tiềm tàng độc hại sau đây hay không?



9. Kava

Chất này còn xuất hiện dưới những tên khác, như Ava Pepper, Kava Kava, Piper Methysticum.

Những người bán “thuốc” thường quảng cáo rằng nó có thể: Trị mất ngủ (insomnia), làm tâm thần dịu lại, và giảm bớt căng thẳng.





Số báo đặc biệt của Consumer Reports nói về những nguy cơ do việc sử dụng dược thảo, và đề nghị những biện pháp để giới tiêu thụ có thể thực hiện để bảo vệ mình.



Tuy nhiên, uống những sản phẩm có chất này, bạn có thể gặp phải những rủi ro sau: Tổn hại gan, làm tăng triệu chứng Parkinson, tăng triệu chứng trầm cảm, làm mất khả năng tập trung khi lái xe, và cuối cùng gây ra tử vong.





Vợ chồng lạnh nhạt? Hãy thử Yohimbe, theo một số nhà quảng cáo dược thảo. Nhưng các chuyên gia cảnh cáo về nguy cơ đưa đến bệnh tim, co giật thần kinh.



10. Lobellia

Chất này cũng được gọi là: Asthma Weed, Lobelia Inflata, Vomit Wort, Wild Tobacco.

Được quảng cáo là có thể giảm các bệnh về đường hô hấp, giúp cai thuốc lá.

Tuy nhiên, “thuốc” có thể đưa lại những nguy cơ sau: Buồn ói, ói mửa, tiêu chảy, run rẩy tay chân, nhịp tim đập mạnh, đầu óc hoang mang, co giật, động kinh, nóng cao độ, bất tỉnh, thậm chí tử vong.



11. Methylsynephrine

Cũng còn có tên: Oxilofrine, P-hydroxyephedrine, Oxyephedrine, 4-HMP

Những lợi ích được quảng cáo bao gồm: Giảm cân, tăng cường sinh lực, tăng cường thành tích thể thao.

Nguy cơ tiềm tàng: Gây hỗn loạn nhịp tim, tim ngừng đập (cardiac arrest), đặc biệt nguy hiểm khi tương tác với những chất kích thích khác.







Dược thảo Red Yeast Rice được quảng cáo là giảm mỡ trong máu (bad cholesterol), nhưng có thể làm rụng tóc theo một số nhà nghiên cứu.

12. Pennyroyal Oil

Cũng còn được gọi là: Hedeoma Pulegioides, Mentha pulegium

Được quảng cáo về những lợi ích sau: Giúp dễ thở hơn, giảm rối loạn tiêu hóa.

Nhưng dùng dược thảo này có thể gặp những nguy hiểm sau: Suy gan, suy thận, tổn hại thần kinh, co giật, có thể gây chết người.



13. Red Yeast Rice

Còn được gọi là Monascus Purpureus.

Ích lợi được quảng cáo: Hạ giảm cholesterol xấu (LDL), ngăn ngừa bệnh tim.

Những rủi ro có thể gặp: Tổn hại thận, gan, gây co thắt bắp thịt, rụng tóc, làm tăng rủi ro và phản ứng phụ của các loại thuốc giảm cholesterol.



14. Usnic Acid

Còn được gọi là: Beard Moss, Tree Moss, Usnea

Ích lợi quảng cáo: Giảm cân, giảm đau nhức

Rủi ro: Tổn hại gan



15. Yohimbe

Cũng được gọi là: Johimbi, Pausinystalia Yohimbe, Yohimbine, Corynanthe Johimbi.

Được quảng cáo là tăng cường ham muốn tình dục (libido), trị liệt dương, trị trầm cảm, giảm béo phì

Rủi ro có thể mang lại: Làm tăng huyết áp, làm tim đập mạnh, nhức đầu, co giật, tổn hại gan thận, gây rối loạn hoạt động tim, hoảng loạn và có thể đưa đến tử vong.

*

Trên đây là danh sách 15 chất được thu thập bởi một đội ngũ chuyên viên bao gồm các bác sĩ và những nhà nghiên cứu thực phẩm bổ xung do tổ chức Consumer Reports thuê về làm việc. Danh sách này được đăng trên tập san Consumer Reports phát hành vào tháng Chín, 2016.

Nếu bản thân mình hoặc thấy bất kỳ ai đang dùng các loại dược thảo và gặp các biến chứng như kể trên, bạn có thể báo cáo hoặc nhờ người báo cáo với FDA, cơ quan quản lý dược phẩm thực phẩm Hoa Kỳ trên mạng internet tại địa chỉ: www.fda.gov/Food/DietarySupplements/default.htm, rồi bấm vào khung “Report an Adverse Event,” có nghĩa là “báo cáo phản ứng bất lợi.” Việc báo cáo không mất bao nhiêu thời giờ, nhưng đó sẽ là một tiếng nói hữu hiệu, góp phần lành mạnh hóa bầu khí kinh doanh và bảo vệ chính mình.

Erictran216@yahoo.com