Hành trình về phương Đông: Thăm thế giới Ả Rập Hồi Giáo (kỳ 2)

Bài PHƯỢNG VŨ

Về an sinh xã hội, chính phủ cung cấp nhiều lợi ích cho người dân Dubai, họ được cấp nhà ở miễn phí. HDV chỉ cho chúng tôi thấy những ngôi nhà màu vàng dọc hai bên đường là nhà của chính phủ. Dân được lo về y tế đầy đủ (kể cả việc giải phẫu ung thư...) và được học miễn phí từ mẫu giáo tới đại học; đại học ở đây được xây dựng với quy mô hiện đại hơn cả ở những nước có nền giáo dục tiên tiến ở Âu, Mỹ. Thậm chí chính phủ còn giúp tiền cho giới trẻ làm đám cưới. Khi làm đám cưới họ phải có nhà, có xe riêng. Tiền trợ cấp có khi lên đến vài chục ngàn đô la, vì nếu nghèo không đủ tiền họ sẽ khó có cơ hội lấy chồng, lấy vợ. Nhất là đối với các cô gái lớn tuổi thì lại càng khó lấy chồng nên tiền trợ cấp lại càng cao hơn.







Khi được hỏi thăm về quyền lợi của phụ nữ ở Dubai, HDV cho biết đa số phụ nữ Dubai theo truyền thống ở nhà nuôi con, người chồng có nhiệm vụ lo kinh tế cho gia đình. Chính vì vậy dù đạo Hồi cho phép đàn ông lấy bốn vợ, nhưng 95- 97% đàn ông ở đây chỉ có một vợ, vì không đủ khả năng tài chánh bao bọc. Nếu ly dị xảy ra người đàn bà sẽ được chính phủ cấp nhà ở và cho học bổng đi học lại. Thường phụ nữ học cao hơn nam giới. Nghe qua thì thấy phụ nữ Hồi giáo ở đây có vẻ được ưu đãi, nhưng thực tế ra sao thì chưa rõ.



Do lợi ích công dân quá tốt, nên rất khó để vô công dân Dubai. Dù bạn được sinh ra và làm việc ở Dubai từ trẻ cho tới già cũng không thể vào công dân, chỉ trừ khi là con của công dân Dubai. Bạn lấy vợ, lấy chồng người Dubai thì cũng phải đợi sau 10 năm xem hôn nhân đó có bền vững hay không rồi mới xét cho vô công dân Dubai. Nếu so với Mỹ thì điều kiện vô công dân Mỹ quá dễ dàng, chính vì vậy mà có cả phong trào lén đưa cả trăm ngàn bà bầu China vô Mỹ sinh con để lấy quốc tịch Mỹ, trong đó có cả VN. Rồi dân Mễ nhập cư lậu vô Mỹ sinh con mang quốc tịch Mỹ nữa.







Xe đưa đoàn chúng tôi đến bãi biển Jumeirah để được nhìn ngắm từ xa và chụp hình với khách sạn Burj Al Arab (dĩ nhiên không đẹp bằng ảnh trên Intenet). Khách sạn 7 sao duy nhất thế giới này nằm trên một hòn đảo nhân tạo cách bãi biển Jumeirah gần 300 m với thiết kế bên ngoài mô phỏng cánh buồm. Bên trong, những căn phòng xa hoa và dịch vụ thượng hạng khiến Burj Al Arab được nhiều triệu phú, tỷ phú và người nổi tiếng chọn làm nơi nghỉ chân; giá cả “nhẹ nhàng” chỉ từ vài ngàn đô la tới vài chục ngàn đô la cho một đêm. Nhưng bù lại bạn được hưởng tiện nghi số 1 thế giới, được đưa đón bằng trực thăng từ phi trường về khách sạn, di chuyển đi tour thành phố bằng Rolls Royce siêu sang dát vàng.



Để tăng thêm phần sang trọng, 2,000 m2 vàng 24 carat đã được sử dụng để trang trí khách sạn Burj Al Arab. Thậm chí, những chiếc iPad, iPhone hay Blackberry tại khách sạn cũng được dát vàng. Khách được toàn quyền sử dụng những chiếc điện thoại và máy tính bảng này mà không phải trả tiền. Giá của những thiết bị dát vàng nói trên khoảng 10.000 USD một cái. Quán bar Skyview thuộc khách sạn Burj Al Arab là nơi bán những đồ uống đắt tiền nhất Dubai. Cocktail “Kim cương vĩnh cửu” (Diamonds are forver) tại đây có giá $1,347 USD một ly. Loại cocktail này được pha từ nhiều loại champagne hảo hạng như L'Héraud Vintage Grande Champagne 1906 Cognac,hay Comtes de Mazeray Brut. Ly để uống loại cocktail này được làm bằng kim cương, thiết kế bởi hãng kim loại quý hàng đầu thế giới Swarovski. Người uống được quyền giữ lại những chiếc ly này nếu muốn.



Sau đó chúng tôi được HDV đưa đến thăm bảo tàng lịch sử của Dubai. Có đến đây chúng ta mới ngạc nhiên khi thấy cảnh người dân Dubai vào những thập niên 1930 - 1950 sống lam lũ cực khổ với nghề đánh cá, bán cá trong những làng chài bé nhỏ. Họ lao động cực nhọc với những dụng cụ thô sơ, sống khắc khổ du cư với những con lạc đà trên hoang mạc khô cằn... Những căn lều họ ở chắp vá tồi tàn, rách nát lụp xụp, chắc chắn là thua xa Saigon của chúng ta vào thời điểm đó. Có lẽ để giữ lại cảnh quan ngày xưa ấy, Museum cũng được thiết kế thô sơ thấp bé, lối đi vào hang ngoằn ngoèo, chật hẹp lồi lõm, thiếu ánh sáng với những “pho tượng” con người lam lũ lao động cực khổ y như người thật...







Vậy mà giờ đây chỉ sau mấy mươi năm độc lập (từ 12/1971) như có đũa thần hóa phép, lãnh đạo đất nước đã biến đổi sa mạc thành vùng đất trù phú bậc nhất thế giới, với những công trình thế kỷ vĩ đại không nơi nào có được (đều do các kỹ sư, kiến trúc sư nước ngoài xây dựng). Họ khôn ngoan mở rộng cửa đón nhận nhân tài các nơi trên thế giới đến làm việc và giao thương. “Open Doors, Open Minds.” Có đâu như CSVN lúc nào cũng đóng cửa nghi ngờ, cảnh giác. Thật là đáng ngưỡng mộ về tầm nhìn của những lãnh đạo nơi đây, họ thật đáng cho mọi người kính phục. "Trông người lại ngẫm đến ta,” đất nước ta có "rừng vàng, biển bạc" với bao nhiêu là tài nguyên thiên nhiên, nhưng dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng Sản mọi thứ đã đi vào kiệt quệ, xuống cấp nặng nề, dù là đã độc lập và thống nhất trong một thời gian dài. Đó là chưa kể viễn ảnh mất nước vào tay thao túng của Trung Quốc ngày một gần kề.



Có lẽ để thay đổi không khí, sau đó HDV cho chúng tôi lên hai thuyền ở một bến sông để đi tới chợ Gia Vị (Spicy Souk) và chợ Vàng (Gold Souk) nổi tiếng ở Dubai. Quả là được lên thuyền đi trên sông, ai cũng thấy thú vị, hưởng một chút làn gió mát của sông nước trong ngày nắng nóng cũng thích, tuy đoạn đường chỉ ngắn ngủi có hơn 10 phút. Ở bến chúng tôi nhìn thấy những con thuyền nghèo nàn cũ kỹ, đợi đưa đón khách. Có lẽ họ là những người dân nghèo từ các xứ lân cận tới để mưu sinh. Đến nơi HDV cho chúng tôi biết điểm và giờ gặp lại rồi mọi người tự do đi mua sắm.



Nơi đây du khách tấp nập, chúng tôi gặp ít nhất là hai đoàn du khách từ VN (Hà Nội và Saigon). Gian hàng nào cũng tràn ngập các loại gia vị từ trầm hương và thảo mộc (đa số đến từ India) và chà là bọc chocolate, tôi thấy họ đưa mời khách ăn thử thoải mái, xong khách chen vào mua. Ở đầu dãy có gian hàng bán các sản phẩm từ sữa lạc đà như sữa uống, kem dưỡng da, soap rửa mặt, kem bôi môi... "Sữa lạc đà" coi bộ lạ, nên tôi vào thử xem. Khách hàng quá đông, họ bán không kịp, nhưng coi bộ cũng nói thách. Tôi quên savon rửa mặt nên hỏi mua và trả giá bớt 1/3 như lời HDV dặn. Vậy mà về tính ra tiền Mỹ kim, tôi thấy tới hơn $10 /1 cục savon rửa mặt, đắt quá. Sau này mới thấy ở Dubai họ xài tiền đô-la Mỹ, nên không cần đổi tiền, để tính tới tính lui rồi lẫn lộn.



Trong khi tôi đang lơ ngơ đứng đợi bạn, một anh chàng từ cửa hàng hương vị ra chào mời. Sau khi hỏi thăm và biết tôi là người VN, anh ta nói tiếng Việt khá sõi, “Xin chào” và “mời vào.” Điều này chứng tỏ dân VN qua đây khá thường. Tôi chẳng có nhu cầu mua thứ gì ở đây nên lắc đầu, anh ta bèn mượn chai nước tôi đang cầm ở tay đem vào trong bỏ vô mấy sợi sâm đỏ rồi lắc lên, chai nước bỗng có màu đỏ và cho biết uống vô sẽ làm mình khỏe lên rất nhiều. Tôi đợi gặp bạn rồi cùng vào bên trong theo lời mời tha thiết của anh ta, vì cũng hơi sợ bị họ bỏ bùa.



Anh chàng giới thiệu đủ loại hương vị nhưng tụi tôi lắc đầu, khi tụi tôi sắp ra khỏi cửa tiệm, anh chàng bảo đợi một chút và lấy đèn nến rắc một chút hương vị rồi thổi phà khói trắng vào mặt làm tụi tôi hết hồn. Té ra đó là mùi hương bạc hà thơm ngào ngạt và hương thơm đó làm mình thấy khỏe lên và dễ chịu. Cái này dùng để trị cảm chắc là hay lắm. Đúng là "thế giới của hương vị" có nhiều điều thật thích thú! Điều đáng tiếc là tụi tôi cứ bảo nhau những thứ này nhập từ Ấn Độ, mà ít bữa mình sẽ đi Ấn Độ, nên đợi qua đó mua sẽ tốt hơn. Tuy tụi tôi không mua gì hết nhưng anh chàng vẫn vui vẻ, quả là những người bán hàng tại Dubai là những người nhiệt tình hiếm thấy.



Sau này tôi mới biết ở đây có một quy định, thiết nghĩ rất nên áp dụng cho người Việt Nam: Nếu người bán hàng thiếu tôn trọng khách hàng, không phục vụ chu đáo, có hành vi gian lận, coi thường thì khách hàng sẽ gọi ngay cho cảnh sát, lập tức cảnh sát có mặt triệu ngay người bán hàng về trụ sở, nhẹ thì xử phạt, nặng thì cấm không được kinh doanh.



Sau khi gặp lại nhau, HDV đưa chúng tôi đến khu chợ vàng. Đây có lẽ là khu chợ vàng lớn nhất thế giới , quá nhiều cửa tiệm mà màu vàng lấp lánh trong các tủ kiếng của các món trang sức làm chóa mắt du khách. Có những món nữ trang mà tôi nghĩ người mang vào chắc sẽ bị sái cổ. Đúng là dân phương Đông mê vàng thiệt, có phải vì thế mà ngày xưa 3 vua theo “vì sao lạ” tìm đến với Chúa Hài Đồng cũng mang theo “vàng, mộc dược và nhũ hương”?



Chợ Deira cho du khách cơ hội mua những món đồ chế tạo từ vàng với giá rẻ và phẩm chất bảo đảm, do chính quyền giám sát nghiêm ngặt. Vào những năm 1940, các thương gia và doanh nhân tới từ Ấn Độ và Iran đã mở cửa hàng ở Deira, giờ là trung tâm của “thành phố trong mơ” Dubai. Ngày nay ở chợ vàng Deira lúc nào cũng có khoảng 10 tấn vàng ở gần 300 cửa hàng trải dọc phố và các ngõ hẹp. Thảo nào Dubai còn được mệnh danh là “thành phố vàng,” nơi bạn có thể mua thứ kim loại quý hiếm này từ các máy ATM và ở chợ vàng nhộn nhịp nhất Trung Đông. Những chiếc siêu xe dát vàng xuất hiện trên phố và chính phủ còn tặng 1 gram vàng cho mỗi kg người nào mua được vào cuối lễ Ramadan.



Chúng tôi vốn không mê vàng, hơn nữa tiều đâu mà mua, nên tìm đến những cửa hàng bán vải, áo, khăn quàng để mua về làm quà. Các ông thì mua những cái nón “đạo Hồi” đội lên cho có vẻ dân địa phương, rồi xin chụp hình chung với các cô gái Hồi mặc đồ màu sắc đến từ Indonesia, cười toe toét vui đáo để. Hình như ở đây có luật cấm chụp hình phụ nữ Hồi giáo Dubai. Đến giờ hẹn ra gặp nhau, ai cũng khoe những món mình mua được, rồi chia nhau ngắm nghía, vui vẻ. HDV cho biết đã tới giờ chúng tôi tạm chia tay Dubai để lên xe chở tới cảng, rồi lên cruise cho chuyến đi thăm các tiểu vương quốc Ả Rập

Hẹn ngày gặp lại, Dubai!

(Còn tiếp)