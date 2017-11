Huệ Vũ: Nỗi đau của người dân Việt còn dài...

Bài diễn văn của Donald Trump tại APEC, Đà Nẵng chỉ được vỗ tay rời rạc, trong khi Tập Cận Bình nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt.

Bài HUỆ VŨ

Hội nghị APEC 2017 diễn ra trong bối cảnh bão Damrey tàn phá Miền Trung làm ít nhất 106 người chết, 27 người mất tích, gần 1,500 căn nhà bị sập, trên 110,000 ngôi nhà bị tốc mái, thiệt hại hoa màu, nông nghiệp, ngư nghiệp lớn chưa từng có với gần 4,500 mẫu tây lúa, 25 ngàn mẫu tây hoa màu bị ngập úng, 228 tàu đánh cá bị chìm, gần 1,500 bè nuôi thủy sản bị hư hại. Hiện tại, nhiều vùng còn ngập nước.

Sau hội nghị APEC, miền Trung có thể sẽ phải gánh chịu thêm trận bão Haikui còn đang ở Biển Đông, CSVN gọi là bão 13. Mặc dù đang suy giảm sức mạnh nhưng Haikui có thể sẽ đem nhiều mưa gió tới các tỉnh còn đang tan hoang vì bão Damrey.

Tổ chức Hội Nghị APEC trong bối cảnh Cổng Chào bị sập, bão trước, bão sau, có phải là điềm báo không mấy tốt cho VN?

Diễn Đàn Cộng Tác Kinh Tế Á Châu Thái Bình Dương (APEC, Asia-Pacific Economic Cooperation) được Thủ Tướng Úc Bob Hawke vận động thành lập từ tháng 1 năm 1989 và hội nghị các nhà lãnh đạo APEC đã nhóm họp lần đầu tiên năm 1993 tại đảo Blake, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ, đặt dưới sự chủ tọa của Tổng Thống Bill Clinton. Hội nghị kêu gọi giảm hàng rào quan thuế mậu dịch, đầu tư, tạo cho Cộng đồng các nước khu vực Châu Á Thái Bình Dương trở thành một cộng đồng cùng phát triển, thịnh vượng thông qua hợp tác.

Năm 1994, các nhà lãnh đạo APEC họp ở Bogor, Indonesia, tuyên bố cùng theo đuổi mục tiêu tự do mậu dịch và đầu tư, hợp tác phát triển trong vùng Á Châu Thái Bình Dương bằng cách dần dần giảm quan thuế và các hàng rào đầu tư gọi là Bogor Goals.

Trên hai thập niên năm qua, Diễn Đàn APEC đã trở thành một thị trường lớn nhất thế giới, có 2.8 tỷ dân, chiếm gần 60% GDP và 45% thương mại toàn cầu. Từ năm 1989 đến nay, lợi tức bình quân đầu người tăng 74%.

Tuy nhiên, Mục Tiêu Bogor không đạt được nhiều tiến triển như mong muốn. Trên hai thập niên qua, nhiều hàng rào quan thuế đã giảm đáng kể, thì nhiều hàng rào quan thuế mới, hay các biện pháp bảo vệ mậu dịch phi quan thuế lại được đặt ra. Theo phúc trình APEC năm 2016 các biện pháp bảo vệ tăng 104.2%, các biện pháp kiểm dịch SPS (Sanitary and Phytosanitary) tăng 16.2% và các hàng rào kỷ thuật TBT (technical barriers to trade) tăng 56.4%.

Quyền lợi làm cho các Mục Tiêu Bogor trở nên bấp bênh, thì chính trị cũng làm cho Mục Tiêu Bogor trở nên chông chênh hơn. Việc Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp cấm vận đối với Nga vì tranh chấp giữa Nga và Ukraine làm phân hóa các nước APEC. Việc TT Trump lên cầm quyền ở Hoa Kỳ với chủ trương American First, không tán đồng các hiệp ước tự do thương mại đa quốc gia làm cho tương lai APEC trở nên khó đoán hơn.

Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC năm 2017 được tổ chức ở Đà Nẵng nêu cao chủ đề: “Tạo Động Lực Mới, Vun Đắp Tương Lai Chung” (Creating New Dynamism, Fostering a Share Future) với bốn ưu tiên chính được nêu ra là:

1. Thúc đẩy tăng trưởng bền vững, đổi mới và hòa nhập

2. Tăng cường hội nhập kinh tế khu vực

3. Củng cố năng lực cạnh tranh và đổi mới của MSME trong thời đại số. (MSME: Micro, Small and Medium Enterprise: xí nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và tầm trung)

4. Tăng cường an ninh lương thực và nông nghiệp vững Chắc, ứng phó với thay đổi khí hậu.

Chính phủ Cộng Sản Việt Nam đang đi ngược lại nguyện vọng của người dân, nhưng chính phủ Hà Nội và người dân Việt đang có cùng một điểm chung đó cùng là đặt rất nhiều hy vọng đối với Tổng Thống Donald Trump. Không dám công khai chống Trung Quốc trên bất cứ điều gì, nhưng Hà Nội hy vọng Hoa Kỳ là nước có thể cân bằng, chận đứng sự bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông. Người dân Việt cũng đang đặt nhiều hy vọng đối với TT Trump về tự do, dân chủ, nhân quyền.

Theo thăm dò của Pew Research Center, trong lúc mức tin tưởng trung bình trên toàn cầu đối với Tổng Thống Trump về công tác quốc tế chỉ có 22%, thì ở Việt Nam có tới 58%. Trong khi ở Nam Hàn chỉ có 17%, là mức tin tưởng thấp nhất chưa từng có của người Nam Hàn đối với một vị Tổng thống Hoa Kỳ.

Hầu hết người dân các nước trên thế giới bất mãn Trump rút khỏi hiệp ước TPP và đe dọa rút khỏi các hiệp ước tự do thương mại khác. Trên 66% người Nhật, 72% người Phi và 80% người Nam Hàn đã bất mãn việc này. Theo thăm dò của Pew Research Center, đa số người dân các nước Châu Á cũng bất mãn việc Hoa Kỳ rút khỏi hiệp ước chống thay đổi khí hậu Paris.

Người Việt có nhiều lý do ngưỡng mộ và hy vọng Trump:

a- Một số lớn người Việt có khuynh hướng ngưỡng mộ những nhà kinh doanh thành công. Ông Trump là một tỷ phú Hoa Kỳ. Ngay nhiều người Việt ở Hoa Kỳ cũng tin tưởng rằng khi một người biết làm giàu như Trump lên làm tổng thống cũng sẽ làm giàu cho Hoa Kỳ.

b- Cái tên Trump đã quen thuộc với nhiều người Việt. Trước khi ông ta đắc cử, những quyển sách như The Art of the Deal ((Nghệ Thuật Thương Lượng), Never Give Up (Đừng Bao Giờ Bỏ cuộc), Crippled America: How to Make America Great Again (Nước Mỹ Tê liệt, Làm sao Nước Mỹ Vĩ Đại Trở Lại) đã được dịch ra Việt ngữ và phổ biến ở VN.

c- Hoa Hậu Hoàn Vũ (Miss Universe) của Trump đã được tổ chức ở VN vào năm 2008.

d- Trong thời gian tranh cử, Trump đã mạnh mẽ công kích Trung Quốc, và người Việt tin rằng Trump là người sẽ giúp VN, trở thành đồng minh của VN. Sau khi Trump đắc cử, nhiều người Việt trong nước đã rất “phấn khởi”. Có người viết bài bày tỏ tin tưởng Hải Quân Hoa Kỳ sẽ sớm trở lại Vịnh Cam Ranh!

Có lẽ người Việt đã có những hy vọng quá lớn đối với Trump. Trong thời gian Trump lên cầm quyền, người Việt luôn luôn hy vọng, nhưng không thấy rằng các chuyến hải hành FONOP (Freedom of Navigation Operations) của Hải Quân Hoa Kỳ nhằm chứng tỏ sẵn sàng bảo vệ tự do hải hành ở Biển Đông đã ngưng trệ. Trước đây trên Facebook có nhiều người tung tin khi tới VN bà Trump sẽ đi vào nhà tù thăm Mẹ Nấm. Không hiểu những tin trên từ đâu ra, nhưng bà Trump đã không tháp tùng phu quân qua VN sau khi tới Bắc Kinh! Bà ta ở lại Bắc Kinh để đi du lịch các nơi.

Trước khi tới VN, Tổng Thống Trump đã viếng thăm Trung Quốc, được đón tiếp vô cùng trọng thể, Bắc Kinh đã tặng cho Trump một “gói quà” trên 250 tỷ mỹ kim, mặc dù hầu hết 15 “hiệp ước” là các bản giác thư (memorandum) không có tính trói buộc (non-binding). Trở nên thực dụng phải cần thời gian rất nhiều năm! Tổng Thống Trump hết lời ca tụng Tập Cận Bình, và không một tiếng đề cập tới Biển Đông. Đối với thâm thủng mậu dịch với Trung Cộng, Trump cũng rõ rệt tuyên bố là lỗi các chính phủ tiền nhiệm, là lỗi của các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ trước kia, chứ không phải Trung Cộng!

Trung Cộng đón tiếp trọng thể Trump là điều đương nhiên, việc Trump rút khỏi TPP là trao cho Bắc Kinh một chiến thắng ngoài ý muốn. Bất Chiến Tự Nhiên Thành cho RECEP (Regional Comprehensive Economic Partnership - Hợp tác kinh tế toàn diện khu vực) đang có 16 nước tham gia nhằm đối kháng với TPP. Các nước còn lại của TPP gọi là TPP-11 hy vọng kết thúc hiệp ước cuối cùng tại Đà Nẵng nhưng đã bất thành. Nói chuyện tại APEC, Tổng Thống Nam Hàn Văn Tại Dần (Moon Jae-in) của Nam Hàn, một đồng minh lịch sử của Hoa Kỳ đã kêu gọi thúc đẩy mạnh tự do thương mại ở khu vực Á Châu Thái Bình Dương và sớm ký kết RCEP, nhanh chóng thiết lập vùng Tự Do Thương Mại Á Châu-Thái Bình Dương (FTAAP)!

Bài diễn văn của Tổng Thống Trump đã được nhiều người Việt trong nước khen ngợi vì ông ta đã ca ngợi sự phát triển rất nhanh ở VN như phép lạ! khen ngợi sinh viên VN thuộc hàng ngũ sinh viên xuất sắc nhất thế giới, nhắc tới Hai Bà Trưng, nhấn mạnh cuộc khởi nghĩa của Hai Bà đã thức tỉnh tinh thần độc lập, kêu gọi cùng VN hướng tới tự do, thịnh vượng và tương lại rộng mở.

Có thể nói bài diễn văn của TT Trump tại APEC là bài diễn văn hay nhất của ông ta từ trước tới nay. Tuy nhiên, sự khen ngợi của người Việt đối với Trump cũng bắt nguồn từ cảm tính yêu chuộng một tổng thống Hoa Kỳ mà không thấy rằng trong suốt thời gian Trump đọc diễn văn chỉ thỉnh thoảng có những tiếng vỗ tay rời rạc từ những đại diện của những nước ông ta nhắc tới, như được vài người Việt vỗ tay khi ông ta nói rằng: “Vietnamese students rank the best students in the world” (sinh viên VN xếp hạng trong những sinh viên giỏi nhất thế giới) hay ông ta được người Singapore vỗ tay khi ông ta nói rằng: “a transformation made possible by the vision of Lee Kwan Yews vision of honest governance and the rule of laws” (một sự chuyển mình có thể thực hiện được theo tầm nhìn của Lý Quang Diệu về quản trị danh dự và pháp trị..) v.v..

Về cách nói chuyện, Trump lúc lên giọng, xuống giọng, còn có lúc đùa vui trông hấp dẫn hơn nhiều so với Tập Cận Bình với giọng nói rất buồn ngủ, người nghe còn phải nghe qua lời thông dịch, nhưng họ Tập đã nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt trong lúc đọc!

Khác với Trump chỉ nhắc tới những lịch sử không ăn nhập gì của mục tiêu hội nghi, chỉ trích những bất công thương mại, lợi dụng Hoa Kỳ, đánh cắp bản quyền, tuyên bố không chấp nhận những hiệp ước đa phương, chỉ sẵn sàng ký những hiệp ước song phương công bằng, họ Tập lại tập trung nhấn mạnh đến mở cửa thị trường, khuynh hướng toàn cầu hóa, ủng hộ cơ chế đa phương, mở cửa khu vực, làm cho các nước hội viên cùng có lợi và sau đó là những chính sách, đề nghị để đi tới mục tiêu. Họ Tập đã nhận nhiều tràng pháo tay rầm rộ, vì ông ta đánh đúng vào sự mong đợi của thính giả và trọng tâm hội nghị.

Có nhiều nhà bình luận nói rằng Trump đã thắng lớn trong chuyến công du Á Châu, nhưng chúng tôi lại thấy rằng kẻ thắng lớn trong cuộc họp APEC lần này là Tập Cận Bình.

Sau khi tham dự Hội Nghị APEC, Tổng Thống Trump chính thức viếng thăm VN. Phát biểu trong buổi quốc yến, TT Trump cũng đã làm giới chức CSVN hài lòng, tuyên bố Viêt Nam là một trong những phép lạ, hy vọng sẽ còn gặp Trần Đại Quang nhiều lần nữa! Sự yêu chuộng của người Việt đối với Trump cũng đã thể hiện rõ với hàng chục ngàn người đổ xuống đường chào đón.

Tuy nhiên, người Việt sẽ được gì từ hội nghị APEC và sự đón tiếp nồng nhiệt dành cho TT Trump?

Người Việt hy vọng Hoa Kỳ sẽ cân bằng sự bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông? Nhưng điều này chúng tôi nghĩ sẽ chỉ là sự hy vọng gió mây. Bài diễn văn của TT Trump ở Đà Nẵng và Hà Nội cũng rõ rệt chỉ khen ngợi chế độ, không một lời đề cập tới tình trạng nhân quyền, yêu cầu cải thiện tình trạng nhân quyền, tự do, dân chủ!

Chủ trương chống các hiệp ước đa phương, tự do thương mại khu vực của TT Trump rõ rệt đã đem lại lợi thế cho Tập Cận Bình, cho RCEP, cho con đường Tơ Lụa! CSVN sẽ chỉ còn con đường lệ thuộc vào Trung Cộng nhiều hơn. Nỗi đau của người dân Việt sẽ còn kéo dài... Ngoại trừ toàn dân Nam-Bắc một lòng cùng đứng lên cho một ngày mai của quê hương, đất nước. (hv)