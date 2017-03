Nhờ Snap bán cổ phiếu trên thị trường, một trường học thu được $24 triệu

Từ bên trái là Bobby Murphy và Evan Spiegel, hai người sáng lập công ty Snap Inc, và ông Thomas Farley, chủ tịch của thị trường NYSE trong buổi bán cổ phiếu cho công chúng ngày thứ Năm vừa qua. (Drew Angerer/ Getty Images)

Một trường trung học ở Mountain View, Bắc California, đã kiếm được hàng triệu Mỹ kim, từ công ty Snap chính thức bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán lần đầu tiên (IPO). Nhà trường thu được số tiền ấy cách chưa tới bốn năm, sau khi đầu tư $15,000 vào Snap, một công ty công nghệ đặt trụ sở ở Los Angeles.



Trường Saint Francis High School là một trong những cơ sở đầu tiên đầu tư vào công ty Snap, khi công ty này tung ra ứng dụng nhắn tin chóng qua Snapchat. Nhà trường đã đầu tư một phần nhỏ trong quỹ cấp vốn của họ, vào đợt tài trợ nhỏ của công vty Snap Inc trong năm 2012.



Snap thực hiện cuộc giao dịch đầu tay của họ vào hôm thứ Năm, tại thị trường chứng khoán New York. Công ty định giá IPO gồm 200 triệu cổ phiếu của họ là $17 Mỹ kim cho mỗi cổ phiếu. Và ngay sau khi tiếng chuông khai mạc thị trường New York, cổ phiếu bắt đầu được mua bán với mức giá cao hơn khá nhiều, cuối cùng kết thúc ở mức $24.48 mỗi cổ phiếu, tức là tăng 44 phần trăm trên những mức được dự kiến.



Saint Francis là một trường tư thục Công Giáo, với học phí hàng năm trên $17,000 cho mỗi học sinh. Nhà trường đã bán 1.4 triệu cổ phiếu, tức hai phần ba trong tổng số cổ phần của họ, với giá $17 mỗi cổ phiếu tại IPO hôm thứ Năm.



Nhà trường không xác nhận mức lợi tức tính chung của họ. Nhưng theo ước tính, họ đã kiếm được gần $24 triệu. Ông Simon Chiu, chủ tịch hội đồng quản trị của trường Saint Francis, loan báo tin vui ấy vào hôm thứ Năm, trong một lá thư gửi cho các phụ huynh.



Trong thư ông Chiu cho biết, “Sáng nay công ty Snap loan báo việc hoàn tất IPO của họ. Việc nhà trường đầu tư vào Snap đã chín muồi, và đem lại cho chúng ta một sức thúc đẩy đáng kể, trong lúc chúng ta tiếp tục công việc hướng tới việc thực hiện viễn kiến và các mục tiêu mạnh dạn, được đặt ra trong kế hoạch sách lược của chúng tôi được cộng đồng truyền cảm hứng: dẫn đầu với Hy Vọng & Nhiệt Tình.”

Ông nói thêm, “Lợi ích tuyệt vời này tự nó sẽ không hoàn toàn tài trợ cho các mục tiêu của kế hoạch ấy. Nhưng nó sẽ đặt nền tảng cần thiết, và cho chúng ta một bước khởi đầu đáng chú ý.”



Ngôi trường lần đầu tiên tham gia vào công ty công nghệ Snap trong năm 2012, khi đó ông Barry Eggers bị thu hút bởi việc mấy đứa con của ông dùng ứng dụng Snapchat. Ông là một phụ huynh có hai đứa con đang học tại trường Saint Francis, và là người hợp tác sáng lập công ty đầu tư mạo hiểm Lightspeed Venture Partners.



Ông Eggers gặp hai đồng sáng lập viên của Snap, là Evan Spiegal và Bobby Murphy. Hồi đó hai người này còn là sinh viên và làm việc từ phòng ký túc xá trường Stanford. Ông Eggers đã thấy có ấn tượng về sáng chế của hai sinh viên, và rồi công ty Lightspeed của ông đã dẫn đầu một đợt đầu tư $500,000. Đây là đợt đầu tư đầu tiên của Snap.



Lightspeed đã đầu tư $485,000, và ông Eggers mời trường Saint Francis đưa số tiền $15,000 còn lại, từ quỹ đầu tư của nhà trường. Quỹ này được tạo ra trong năm 1990, bởi các phụ huynh và cựu chủ tịch Kevin Makley của trường Saint Francis, để hỗ trợ cho các sáng kiến lâu dài.



Trong bức thư gửi cho các vị phụ huynh, ông Chui cảm ơn ông Eggers vì “tấm lòng rất quảng đại” của ông.