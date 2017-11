Tự tin khi mua hàng trên mạng trong mùa lễ

Bài ERIC TRẦNMùa lễ lớn đang đến. Không thể phủ nhận dòng thương mại nhộn nhịp trên mạng, vốn đã sinh động lại càng thêm nhộn nhịp vào thời điểm này.Còn “Honey” thì chăm lo tìm coupon, rồi bỏ vào giỏ đồ của khách khi ra quầy check outMua hàng trên mạng có nhiều thuận lợi, hơn hẳn so với lối mua hàng cổ điển truyền thống. Trước tiên, bạn có thể tránh hẳn được nạn kẹt xe, đến được cửa hàng lại khổ sở tìm chỗ đậu xe, lượn đi lượn lại, dõi tìm mỏi mắt thấy được một người đang lái xe bỏ chỗ thì thực là mừng hơn bắt được vàng. Lợi điểm tiếp theo là bạn có thể thoải mái ngồi nhà sọan thảo danh mục quà tặng, dễ dàng “chạy” từ cửa hàng này sang cửa hàng khác, và đặt hàng, kể cả yêu cầu gói hàng cho đẹp mắt… tất cả đều chỉ qua vài cái bấm trên lưng “chuột.”Nhưng không phải mọi sự đều đơn giản cả. Muốn trở thành một tay mua hàng sành điệu trên mạng, bạn cần phải biết những biện pháp căn bản, như làm sao để kiếm được hàng tốt giá hạ, làm sao bảo vệ sự riêng tư, và làm sao tránh khỏi sự theo dõi của bọn gian. Sau đây là một vài lời khuyên thực tiễn của những chuyên viên trong ngành bảo vệ giới tiêu thụ khi mua hàng trên mạng.Muốn tìm được Best Deals là mua được hàng thật tốt với giá thật hạ, chứ không phải là “của rẻ của ôi”, bạn cần phải biết đến Invisible Hand (bàn tay vô hình), tên của một chương trình giúp bạn đối chiếu giá cả của sản phẩm trong 11,000 cửa hàng trên mạng. Khi tìm được rồi, Invisible Hand sẽ báo cho biết món hàng bạn đang định mua ấy có giá rẻ nhất là ở đâu.Lượn đi lượn lại, dõi tìm đỏ mắt chưa chắc đã kiếm được một chỗ đậu xe trước những cửa hàng lớnInvisible Hand có thể làm việc với các trình duyệt internet như Chrome, Firefox, Safari. Đặc biệt nó không đòi hỏi bạn cung cấp tên tuổi, địa chỉ, số phone. Nó âm thầm làm việc, như một tên đầy tớ mẫn cán, nhưng bạn khỏi phải trả công, để cung cấp cho bạn một đường link nhiệm màu, bạn click vào đó là sẽ được dẫn ngay tới cửa hàng bán sản phẩm bạn đang nhắm mua với giá rẻ nhất.Honey là chương trình truy tìm “coupon giảm giá” để dành sẵn. Thí dụ: Bạn chọn được 10 sản phẩm trong Macys, đang trả tiền ở quầy checkout thì lập tức xuất hiện một câu hỏi “có muốn dùng code giảm giá không?” Bạn trả lời yes thì lập tức các coupon giảm giá trong Macys sẽ được tự động áp dụng vào các sản phẩm bạn chọn mua.Ngày xưa, một thứ ngày xưa không xa lắm, chúng ta phải mất rất nhiều công phu cắt coupon trên báo, mang theo đến cửa hàng, rồi truy lùng khắp các ngõ ngách trong cửa hàng để tìm ra sản phẩm giảm giá theo coupon ấy. Nay thì Honey tự làm, làm hết, làm sau lưng của mình, và tự động mang coupon ra trình diện khi mình cần tới.Huy hiệu của “bàn tay vô hình” (invisible hand) giúp ta tìm được nơi bán sản phẩm với giá rẻ nhấtNgười đi shopping không lạ gì Gift Cards. Nó chính là tiền, trị giá tương đương mệnh số ghi trên card. Nếu khôn ngoan một chút, bạn có thể mua những gift cards mệnh giá $100 với giá $97, thậm chí với giá $80. Làm sao để trở thành khôn ngoan đây? Dễ! Vào các mạng Raise.com, hoặc CardCash.com để mua thẻ. Ở đây người ta trưng bầy đủ gift cards của đủ mọi cửa hàng với giá discount. Tính mua hàng tại Staples? Hay Frys? Tất cả đều có.Các công ty cấp thẻ tín dụng (Credit Cards) đều có Rewards (điểm thưởng) để khích lệ khách hàng dùng thẻ khi mua hàng. Tích tiểu thành đại, điểm thưởng có thể lên đến vài trăm đô sau một năm dùng thẻ. Bạn lại có thể làm tăng số điểm thưởng lên bằng cách mua hàng qua mạng Shopkick hoặc Ebates. Thực ra những mạng này chỉ là những cái cổng (portal), qua đó bạn có thể đến với trang mạng của những cửa hàng quen thuộc như Home Depot, Lowes, Macys, Frys, Walmart, Target. Mua sắm qua cổng này, thay vì trực tiếp vào mạng của các cửa hàng nói trên, bạn sẽ được nhiều điểm thưởng nữa.Đi qua những “cánh cổng” Shopkick và Ebates, khách hàng sẽ có điểm thưởng trên số tiền mua hàngCác cửa hàng trên mạng thường có nhân viên trực trực tiếp giao dịch với khách hàng qua dịch vụ “online instant chat”. Bạn có thể nói chuyện (chit chat) trực tiếp với nhân viên cửa hàng để trả giá. Chẳng hạn, bạn có thể nói rằng bạn rất thích món hàng, nhưng mà giá cả có hơi đắt. Cứ mạnh dạn hỏi xem họ có thể hạ giá xuống một chút cho vừa túi tiền của mình không? Trong nhiều trường hợp, bạn sẽ thành công.Xin hẹn bạn kỳ sau với nhiều thủ thuật shopping online kasch.Erictran216@yahoo.com