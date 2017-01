(VienDongDaily.Com - 30/12/2016)

Bài ERIC TRẦN

Obamacare là bảo hiểm y tế đại chúng mới được áp dụng tại Hoa Kỳ từ năm 2014 đến nay. Nhưng do tính cách phổ quát của nó, Obamacare ảnh hưởng đến một số rất đông dân chúng Mỹ hiện nay. Lại có những người khác, tuy không trực tiếp có Obamacare, nhưng nhờ tác động của Obamacare mà họ được MediCal hoặc Medicaid, tức là có bảo hiểm y tế hoàn toàn miễn phí. Oái oăm một điều, thành phần hưởng lợi gián tiếp thì rất vui (có bảo hiểm hoàn toàn miễn phí mà sao không vui cho được) trong khi đa số những người trực tiếp có Obamacare chẳng vui bao nhiêu, nhất là khi nhìn về tương lai. Tại sao không vui?

Là vì, có Obamacare cũng gần như không!



Với luật Obamacare, chúng ta được nhà nước cấp tiền để mua bảo hiểm. Nếu thuộc thành phần lợi tức thấp, thì thay vì phải bỏ ra vài ba trăm mỗi tháng như trước đây, bạn chỉ phải đóng vài chục, hoặc trên một trăm chút đỉnh là có được một cái thẻ bảo hiểm đút túi cho yên trí. Không phải vì giá bảo hiểm bây giờ rẻ hơn, nhưng vì phần lớn đã được nhà nước trả giúp. Phần tiền bạn phải bỏ ra chỉ là một phần, một phần rất nhỏ. Cái lợi của Obamacare là ở chỗ đó.



Nhưng thực tế ra sao? Mặc dầu lúc nào cũng có thẻ bảo hiểm trong túi, nhưng bảo đảm là rất ít khi, hoặc chẳng khi nào bạn dám dùng tới nó. Là vì, những thứ phí tổn đính kèm như copay, coinsurance, deductible … cũng đủ làm bạn méo mặt mỗi khi đụng chuyện. Tốt nhất là cứ nhịn, nhịn bác sĩ nhưng vẫn phải bấm bụng đóng bảo phí Obamacare hàng tháng. Không may, gặp emergency mới đành phải vào bệnh viện. Trong trường hợp bất khả kháng không còn nhịn được như vậy, thì cái bill bạn phải lãnh sẽ không dưới vài ngàn đô, cho dù bạn chỉ nằm phòng cấp cứu vài tiếng đồng hồ.





Tương lai Obamacare không mấy vui



Tình cảnh đó thì làm sao vui được? Nhất là khi nhìn sang năm mới. Bước sang năm 2017, bảo hiểm y tế nói chung, dù có Obamacare hay không, cũng sẽ tăng. Tỷ lệ tăng trung bình với Obamcare là 22%. Bên cạnh đó, sự chọn lựa của bạn sẽ ít hơn, bởi vì, nhiều hãng bảo hiểm làm ăn thua lỗ, họ xin chào thua, không dám tham gia thị trường Obamacare nữa.



Báo cáo chính thức do một ủy ban nhà nước phổ biến hôm 24 tháng Mười, 2016, cho biết: Bảo phí Obamacare sẽ tăng trung bình 22% trong năm 2017. Đó là tỷ lệ trung bình, tiểu bang của bạn có thể hơn hoặc kém. Sau đây là những tiểu bang tăng nhiều nhất, vượt xa 22%:

Arizona: 116%, tăng quá gấp đôi

Oklahoma: 69%

Tennessee: 63%

Minnesota: 59%

Alabama: 58%

Pennsylvania: 53%

Nevada: 51%

Montana: 44%

Illinois: 43%

Kansas: 42%

Tại sao lại phải tăng bảo phí? Một cuộc thăm dò do thông tấn xã CNN thực hiện cho biết, “Các hãng bảo hiểm không ngờ rằng thiên hạ lại đau bịnh quá nhiều, vượt xa mức dự đoán của các hãng bảo hiểm, nên nhiều công ty phải rút dù, không còn làm ăn được nữa. Công ty nào gắng gượng trụ lại được thì bắt buộc phải tăng giá.”



Có Obamacare vẫn phải chịu tăng bảo phí. Không có Obamacare còn bị tăng nhiều hơn.





Thực tế, chi phí y tế tăng lên không phải vì khách hàng cần nhiều dịch vụ y tế hơn, mà chỉ vì theo luật Obamacare, các công ty bảo hiểm buộc phải nhận cả những người vốn có bệnh tật hiểm nghèo mà lẽ ra họ đã không nhận nếu còn trong thị trường tự do.



Việc tăng bảo phí đương nhiên sẽ ảnh hưởng tới mọi người, kể cả những người chỉ mua bảo hiểm cho có, và những người có lợi tức cao, không đủ điều kiện mua bảo hiểm Obamacare, nhưng vẫn buộc phải mua bảo hiểm theo giá thị trường.



Nếu có Obamacare, bạn còn được chính phủ trợ cấp ít nhiều. Mức tăng bảo phí chưa hẳn tác động mạnh mẽ lắm. Là vì, bảo phí tăng thì trợ cấp cũng tăng. Số tiền bạn phải bỏ thêm rốt cuộc cũng không bao nhiêu, với điều kiện là lợi tức của bạn vẫn như năm trước. Theo ước tính của chính phủ, người tiêu thụ trung bình phải đóng thêm từ $50 tới $100 mỗi tháng.



Nhưng tình cảnh những người có thu nhập cao mới thực là dở sống dở chết. Nếu lợi tức vượt trên 400% mức nghèo khổ qui định, họ không được chính phủ trợ cấp đồng nào mà vẫn phải chịu tăng bảo phí cho năm sau.

Như trường hợp của ông Jay Wells tại Georgia, được tường thuật trong bản tin Fox News: Hiện thời, ông còn mua bảo hiểm với giá $711.83 một tháng (không có trợ cấp chính phủ). Ông vừa nhận được hãng bảo hiểm cho biết, từ đầu tháng Giêng, 2017, bảo phí của ông sẽ là $1,872.17 xu một tháng. Một người khác than thở: Bảo phí của gia đình tôi là gần $2,100 một tháng, cao hơn gấp bốn lần so với trước khi có Obamacare.

Đó là một vài lý do tại sao Obamacare không làm hài lòng nhiều người Hoa Kỳ, những lý do mà số người được hưởng Medicaid (MediCal) miễn phí kể từ khi có luật Obamacare không thể chia sẻ được.

